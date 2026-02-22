I gin del cesenate alla fiera Beer & Food Attraction | Contatti per far conoscere un pezzo di Romagna anche all' estero

Marco Zavalloni ha portato i suoi gin alla fiera Beer & Food Attraction di Rimini, attirando l’attenzione di visitatori e operatori del settore. La causa principale è il desiderio di far conoscere un pezzo di Romagna anche all’estero. Zavalloni ha organizzato uno stand familiare, con moglie e figlio, dove ha presentato le sue varianti di gin, Alba87 e Alba87 Golden Placidia. La partecipazione mira a rafforzare i contatti commerciali e ampliare la rete di distribuzione.

Alla Fiera Beer & Food Attraction di Rimini, terminata da qualche giorno, era presente anche il cesenate Marco Zavalloni con lo stand a gestione familiare (presenti insieme a lui moglie e figlio) dove presentava i suoi due gin: l'Alba87 e Alba87 golden Placidia, entrambi realizzati con.