I gin del cesenate alla fiera Beer & Food Attraction | Contatti per far conoscere un pezzo di Romagna anche all' estero

Marco Zavalloni ha portato i suoi gin alla fiera Beer & Food Attraction di Rimini, attirando l’attenzione con le sue bottiglie artigianali. La causa è il desiderio di far conoscere un pezzo di Romagna anche all’estero, coinvolgendo clienti e distributori internazionali. Zavalloni, insieme a moglie e figlio, ha presentato due varianti, Alba87 e Alba87 Golden Placidia, puntando a espandere la sua rete di contatti. La presenza ha coinvolto numerosi operatori del settore.