I film italiani più belli degli ultimi 40 anni

Il cinema italiano ha prodotto alcuni dei film più memorabili negli ultimi 40 anni, influenzando generazioni di spettatori. Questa selezione include titoli che hanno catturato l’attenzione del pubblico e hanno lasciato un’impronta duratura nel nostro modo di fare cinema. Tra le opere scelte, spiccano commedie, drammi e film di successo che riflettono il cambiamento culturale del paese. La lista aiuta a capire come il nostro cinema si sia evoluto nel tempo e quali film abbiano segnato questa trasformazione.

Cosa resterà dei film italiani che hanno segnato il passaggio tra due millenni? Abbiamo provato a dare una risposta in una ventina di titoli e schede, che contenessero anche un po' la storia del nostro cinema dagli anni '80 a oggi. Partiamo con gli ultimi due decenni del Novecento, una fase da ricordare tra commedie e film di impegno sociale, drammatici o di denuncia, in gran parte firmati da grandi maestri (con qualche sorpresa). Con l'inizio di un nuovo secolo, poi, si va dalla (Nuova) commedia all'italiana (di Virzì, Muccino, ecc) al confronto tra nuovi maestri (Garrone, Sorrentino, Guadagnino.