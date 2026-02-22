I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene | aspettative congedi permessi 104 ferie e malattie Il più venduto su AMAZON

Il nuovo manuale spiega i diritti di docenti e ATA di ruolo e precari, rispondendo a molte domande frequenti. La causa è la crescente confusione sui permessi, ferie e assistenza, che spesso crea incertezze tra il personale scolastico. Il testo offre spiegazioni semplici e pratiche su aspettative, congedi e permessi, aiutando i lavoratori a conoscere meglio le proprie condizioni. La guida si posiziona tra i libri più venduti su Amazon nel settore.

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un'aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto.