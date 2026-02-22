i debiti delle famiglie sono in aumento

Serena Balzani, presidente di Federconsumatori Cesena, segnala un aumento di famiglie che chiedono prestiti per far fronte alle spese quotidiane. La causa principale risiede nell’incremento dei costi energetici e delle utenze domestiche. Molti cittadini si rivolgono alle banche per coprire le spese urgenti, mettendo a rischio la stabilità finanziaria. I dati evidenziano un trend preoccupante che coinvolge un numero crescente di cittadini della zona.

Serena Balzani, presidente di Federconsumatori Cesena, si registra un aumento di casi di cesenati che hanno contratto debiti per richiedere finanziamenti? "Purtroppo sì. Spesso vediamo persone che stanno andando in sovraindebitamento, perché hanno accumulato più di una richiesta di finanziamento e non riescono a stare dietro alle tante rate da pagare". Per cosa chiedono i finanziamenti i cesenati? "Ormai si richiedono finanziamenti per qualsiasi cosa: non più solo per l’acquisto di un’auto. Ma anche per comprare un frigorifero, il forno, altri elettrodomestici". Qual è la situazione delle famiglie? "Le famiglie cesenati sono sempre più indebitate per finanziare piccole e grandi spese: dagli acquisti di beni e servizi, alla casa, prestiti personali, mutui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alzheimer: aumento dei casi e solitudine delle famiglie in CasentinoIn Casentino, i casi di Alzheimer sono in crescita.

Italia registra un aumento della povertà assoluta con il 10,9% delle famiglie in condizione di vulnerabilità economica.L’Italia fa i conti con un aumento della povertà.

