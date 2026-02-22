I danni del ciclone Harry la Regione e sindacati concordano un piano per l' estate

Il ciclone Harry ha causato danni significativi alle strutture turistiche e commerciali della regione. Per rispondere alla situazione, le organizzazioni sindacali e datoriali si sono riunite per concordare un piano di intervento estivo. La collaborazione mira a sostenere le imprese colpite e a pianificare azioni concrete per la ripresa. La discussione si è concentrata sulla distribuzione di risorse e sui tempi di attuazione delle misure. La decisione definitiva sarà comunicata nelle prossime settimane.

Al tavolo erano presenti gli assessori Giusi Savarino, Edi Tamajo e Alessandro Dagnino, unitamente a Patrizia Valenti, capo di Gabinetto dell'assessorato regionale al Lavoro. Nel corso dell'incontro le organizzazioni hanno dato atto delle tempistiche con cui il governo regionale ha attivato il confronto istituzionale con le associazioni datoriali e avviato le prime misure operative, consentendo di affrontare in tempi rapidi le criticità emerse. Le associazioni hanno illustrato un quadro complesso, caratterizzato da danni ingenti alle infrastrutture costiere, alle attività balneari, ai porti e alle strutture ricettive, con ripercussioni significative sulla continuità delle attività economiche e sui livelli occupazionali.

