i campioni del maraffone si sono sfidati alla sala fulgor

I campioni del Maraffone hanno dato vita a una sfida emozionante alla Sala Fulgor, attirando numerosi spettatori. Le loro grida di battaglia, come

"Busso! Striscio! Volo!". Sono state queste le grida cariche di passione che hanno animato la Sala Fulgor della parrocchia di Sant’Egidio Abate a Gambettola. Il tradizionale Torneo di Maraffone, organizzato da RomagnaBanca Credito Cooperativo e giunto alla sua XXVII edizione, ha registrato ancora una volta il ‘tutto esaurito’ con la partecipazione di 128 giocatori, 64 coppie, tra soci e clienti dell’istituto. Ad aggiudicarsi il prestigioso Trofeo La Caveja e i premi in prodotti tipici locali è stata la coppia composta da Nereo Paganelli ed Emanuele Bastoni di Sala di Cesenatico. Al secondo posto Aldo Pacini di Savignano sul Rubicone e Cristian Fedeli di San Mauro Pascoli, seguiti in terza posizione da Massimo Barilli di San Mauro Pascoli e Gabriele Ravegnini di Savignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

