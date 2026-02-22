Hockey la Tr Azzurra pareggia con Grosseto

La Tr Azzurra Hockey ha pareggiato contro Grosseto, con il risultato di 4-4, a causa di una partita caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte. I padroni di casa hanno dominato il gioco per gran parte, creando numerose occasioni da rete e mettendo sotto pressione gli avversari. Nonostante gli sforzi, il Grosseto ha trovato il modo di rispondere e recuperare punti. La partita si è conclusa con un risultato equilibrato che lascia spazio a molti commenti.

Pareggio per la Tr Azzurra Hockey in casa contro Grosseto: finale 4-4. Una partita strana, dove si vedono i ragazzi di mister Tataranni dominare a lungo, creare moltissime occasioni da rete e imbrigliare una bella squadra come il Grosseto. Eppure finisce in parità, un risultato che è vissuto come una sconfitta da tecnico, giocatori e staff per quanto visto in campo, dove a determinare il pari sono stati quei 35 secondi di black-out in inferiorità numerica, che sono costati ben 3 reti (un po’ come era accaduto a Bassano la scorsa settimana). Ora due trasferte molto insidiose: a Valdagno e a Lodi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Hockey, Tr Azzurra Novara sconfitta dalla trasferta di GiovinazzoLa Tr Azzurra Novara ha subito una sconfitta nella trasferta di Giovinazzo contro l’Afp Giovinazzo di mister Marzella.

Hockey A1, due sconfitte per il Cp Grosseto e la Blue FactorIl Cp Grosseto e la Blue Factor hanno subito due sconfitte consecutive durante il weekend, a causa di prestazioni sottotono in campo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Guanto di sfida per il quarto posto tra Lodi e Valdagno. Anche in centro alla classifica ci sarà bagarre.; Hockey A1, al Capannino il derby fra Follonica e Blue Factor; Hockey a Rotellle news; Derby e big match nella 20ª giornata di Serie A1 2025/26.

Hockey Serie A1. Il Roller si ricarica con l’Azzurra Novara e sfida GiovinazzoLa pista era già una di quelle calde. Domani sera (ore 20, PalaPansini), all’arrivo dell’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, lo sarà un po’ di più. Il quintetto biancorossazzurro, rilanciato ... ilgiorno.it

Hockey su pista, cori razzisti contro un giocatore dell'Azzurra NovaraCori razzisti durante una gara di hockey su pista. E' successo a Novara lo scorso 29 novembre. I cori erano diretti contro un giocatore dell'Azzurra Novara, Bruno Dinis, e sarebbero partiti dai tifosi ... rainews.it

Azzurra Hockey Novara ASD. . Super Pippo Fongaro presenta il match di sabato prossimo contro la sua ex squadra, il Grosseto - facebook.com facebook

LIVE Italia-Germania, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per il secondo posto nel girone - x.com