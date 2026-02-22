hockey la finlandia si ritrova e conquista il bronzo olimpico battendo nettamente la slovacchia

La Finlandia si riprende dopo la sconfitta contro il Canada e conquista il bronzo olimpico battendo la Slovacchia. La squadra finlandese mostra determinazione e controllo durante tutta la partita, ottenendo un risultato importante in un match combattuto. Il successo arriva grazie a una prestazione solida tra attacco e difesa, che permette alla Finlandia di chiudere il torneo con un risultato positivo. La vittoria rappresenta un momento di soddisfazione per il team, che festeggia sul ghiaccio.

La Finlandia dell’hockey su ghiaccio reagisce e dopo la sconfitta in semifinale con il Canada ritrova se stessa e batte nella finale 34 posto la Slovacchia alle Olimpiadi di Milano Cortina. Punteggio finale di 1-6 per i nordici che minuto dopo minuto hanno alzato il loro livello, prendendosi un prezioso bronzo dopo l’oro di Pechino 2022 e riscattando la sconfitta nel girone. Il match è stato aperto dopo 7? dalla rete di Sebastian Aho che ha messo subito in discesa la partita. Nel finale del primo tempo i finlandesi non sono riusciti a sfruttare la penalità assegnata ad Oliver Okuliar per raddoppiare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Hockey ghiaccio, la Slovacchia parte forte nel torneo olimpico e stende la FinlandiaQuesta mattina ha preso il via il torneo di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Hockey ghiaccio: la Finlandia batte nettamente la Svezia alle Olimpiadi 2026La Finlandia ha vinto con forza contro la Svezia nel torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

