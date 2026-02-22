Hockey in corso la finale tra Usa e Canada ultima gara delle Olimpiadi | statunitensi raggiunti sull' 1-1 Italia quinta nel bob

Gli Stati Uniti hanno pareggiato con il Canada nella finale di hockey maschile, che si gioca a Milano durante le Olimpiadi. La partita si è accesa dopo che gli americani hanno segnato il primo gol, ma i canadesi hanno risposto con un’azione rapida. La tensione cresce mentre le due squadre si sfidano per il titolo olimpico. Intanto, l’Italia termina al quinto posto nel bob a quattro, chiudendo la partecipazione a questi Giochi.

Per decretare il vincitore è necessario giocare un tempo supplementare (l'overtime) con meno giocatori in campo, tre contro tre. C'è il Golden goal, qui però noto come «sudden death», la morte improvvisa: vince chi segna per primo. Altrimenti, dopo 10' effettivi, rigori a pieno organico. Il Canada non sfrutta la superiorità numerica. 71 secondi di vantaggio per i canadesi. A 3'23" dal termine, ma ci sono solo 49 secondi rimasti per Bennet. Anche in questo caso, high sticking, bastone alto. Colpisce il numero 86 statunitense Hughes con il bastone alto, e c'è il power play pesante a 6'34" dal termine.