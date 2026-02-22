Hockey in corso la finale tra Usa e Canada | statunitensi raggiunti sull' 1-1 Italia quinta nel bob La star Gu vince l' oro nell' halfpipe

L'incontro tra Stati Uniti e Canada nell'hockey maschile si conclude con il punteggio di 1-1, dopo che gli statunitensi sono stati raggiunti dai canadesi in una partita intensa. La sfida si svolge sul ghiaccio di Milano, davanti a un pubblico appassionato. Nel frattempo, l’Italia nel bob si ferma al quinto posto, mentre la star Gu conquista l’oro nell’halfpipe. Le emozioni si intensificano con la partita ancora aperta.

Colpisce il numero 86 statunitense Hughes con il bastone alto, e c'è il power play pesante a 6'34" dal termine. I tiri sono 39 a 21 per il Canada Sette giocatori di movimento sul ghiaccio per qualche secondo, i canadesi chiedono la penalità ma non la ottengono. Occasione d'oro, di nuovo, per i canadesi. Ancora una parata, di istinto, per Hellebuyck. Il Canada, che sta tirando il doppio dei rivali, ha seriamente «rischiato» di passare in vantaggio. I tiri sono 26-16 per il Canada. Lo colpisce Keller. Secondo gol, con quattro assist, per Makar in questa edizione delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Olimpiadi 2026, a Milano le star Nhl dell’hockey: Canada e Usa favoriti per l’oroA Milano si avvicina uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi invernali del 2026: l’hockey su ghiaccio.

Eileen Gu “risponde” sul campo al giornalista dopo le polemiche: è oro nell’halfpipeEileen Gu ha conquistato una medaglia d’oro nell’halfpipe, rispondendo alle polemiche sollevate dopo le due medaglie d’argento ottenute recentemente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Uno stadio dell’hockey in Fiera a Milano-Rho dopo i Giochi olimpici; Milano Cortina, bastonata al volto durante Canada-Repubblica Ceca di hockey. Cos'è successo - Video; Milano Cortina: Brignone sugli spalti per la finale dell'hockey femminile; Milano Cortina 2026. Short track 1500 metri: Spechenhauser 10°. Curling donne: Italia-Svezia 6-8.

Milano 2026: lo stadio dell’hockey in fiera diventerà permanenteDal prossimo mese di Ottobre sarà pronto un impianto temporaneo dedicato all’hockey su ghiaccio all’interno del polo fieristico di Rho (MI). Ed è già in corso la valutazione per la realizzazione di un ... resegoneonline.it

Milano Cortina: Brignone sugli spalti per la finale dell'hockey femminileC'è anche Federica Brignone sugli spalti della Arena Santa Giulia di Milano per assistere alla finale del torneo olimpico femminile di hockey in corso tra USA e Canada. (ANSA) ... ansa.it

Gli alunni del corso pomeridiano Team Sport Games hanno avuto la possibilità di partecipare ad una partita di hockey alle olimpiadi di Milano-Cortina 2026! Nel nuovo stadio di Milano Santa Giulia Ice Hockey hanno assistito alla partita tra Francia e Repubbli - facebook.com facebook