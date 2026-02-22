Hockey il trionfo made in Usa 46 anni dopo | Canada piegato all' overtime

Gli Stati Uniti vincono una partita di hockey dopo 46 anni grazie a un gol decisivo in overtime. Sullivan guida la squadra alla vittoria contro il Canada, che aveva dominato con 41 tiri senza la presenza di Crosby. Makar risponde a Boldy, ma Hughes segna il gol finale, lasciando i rivali senza speranze. La squadra americana conquista una vittoria tanto attesa e riaccende la passione per il torneo. La partita si conclude con un risultato che fa discutere.

“Wait is over”. A 46 anni dal Miracolo di Salt Lake City gli Stati Uniti tornano a vincere un oro olimpico, il terzo di sempre. Il conto storico dei trionfi resta sempre a vantaggio degli arcirivali, che di ori ne hanno collezionati 9, ma “l’attesa è finita”. Il trionfo di Milano verrà ricordato a lungo da chi fa dell’hockey una passione perché la finale è stata magnifica, rispondendo a ciascuna delle aspettative sollevate da un evento globale, il più atteso in assoluto dei Giochi. Una battaglia fisica, ricca di scontri fisici oltre che verbali (ma sgombra da risse a differenza di quanto è consentito nella Lega migliore del mondo) e un confronto tecnico ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gli Usa vincono la battaglia sul ghiaccio: il Canada spreca e crolla all’overtime. L’oro dell’hockey atteso da 46 anniGli Stati Uniti conquistano l’oro nel torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi, grazie a una vittoria all’overtime contro il Canada.

Hockey ghiaccio femminile, gli USA pareggiano in extremis e battono il Canada all’overtime in finaleGli Stati Uniti hanno pareggiato negli ultimi secondi e poi hanno vinto ai supplementari contro il Canada nella finale di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

