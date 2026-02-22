Hockey ghiaccio | Bolzano vince e convince nel sabato di ICE League

Il Bolzano ha ottenuto una vittoria convincente contro il Fehervar AV19, grazie a una prestazione offensiva intensa. La causa della vittoria risiede nella determinazione dei giocatori e nella strategia efficace adottata in campo. Con questa vittoria, le Foxes salgono al terzo posto della classifica ICE League 2025-2026, rafforzando la loro posizione in campionato. La squadra ha mostrato compattezza e attenzione durante tutta la partita, lasciando intendere un momento positivo.

Prosegue il momento positivo d Bolzano nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Dopo la bella vittoria di ieri le foxes si sono imposte anche nel match in programma quest'oggi, battendo il Fehervar AV19 per 5-2 e volando così al terzo posto della classifica. Tutto facile per la compagine altoatesina che, nel primo periodo, indirizzano il match mettendo a referto tre sigilli, segnati rispettivamente da Pollock su situazione di power-play (1:31), da Gildon (15:40) e da Schneider (17:04). Il Fehervar prova a reagire in apertura del secondo tempo, accorciando le distanze con Mihaly al 13:35, salvo poi subire il poker calato sapientemente da Misley al 16:16.