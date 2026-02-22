Hien su Hojlund: «Secondo me è fallo, non amo parlare di queste cose a partita finita». Dopo il confronto sul campo, il difensore dell’Atalanta ha commentato l’episodio criticando l’azione dell’attaccante del Napoli, sottolineando che si trattava di un fallo evidente. Hien ha aggiunto di preferire non discutere pubblicamente di queste situazioni, ma ha comunque espresso il suo punto di vista. L’episodio ha suscitato molte reazioni tra tifosi e commentatori sportivi.

In evoluzione rispetto al post partita, Isak Hien ha analizzato l'episodio che ha coinvolto l'attaccante avversario durante la sfida tra Atalanta e Napoli, offrendo una lettura della dinamica e della decisione arbitrale. La gara si è chiusa con un risultato positivo per la squadra bergamasca, in una cornice di confronto acceso e di revisioni video decisive che hanno inciso sull'esito di un'azione chiave. Il difensore centrale ha spiegato la sua versione dell'azione, evidenziando la dinamica del contatto con l'avversario e la percezione personale del fallo. Secondo l'interpretazione di giorno della partita, l'episodio sarebbe stato fallo per la trattenuta delle braccia; ha aggiunto che, se non fosse caduto, avrebbe potuto gestire la palla.

Atalanta, parla Hien: «Hojlund? Secondo me è fallo, a me non piace parlare di queste cose dopo la partita»Isak Hien, difensore dell’Atalanta, ha commentato il contatto con Hojlund durante la partita contro il Napoli, definendolo fallo.

Palladino su Hojlund-Hien: «È fallo, non ci sono dubbi»Durante la partita tra Atalanta e Napoli, Palladino ha commentato un intervento di Hojlund su Hien, definendolo chiaramente un fallo.

