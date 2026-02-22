Hien | Per me è fallo Hojlund mi ha trattenuto per il braccio
Hien ha commentato un episodio di gioco che ha influenzato il risultato, affermando che Hojlund lo ha trattenuto per il braccio. La partita tra Napoli e Atalanta si è conclusa con il successo della squadra bergamasca, che ha rimontato da uno svantaggio di 1-0 grazie a due reti nate da cross e calci d’angolo. La decisione di Hien ha scatenato discussioni tra i tifosi e gli esperti di calcio. La partita si è decisa negli ultimi minuti.
Il Napoli perde 2-1 a Bergamo contro l’Atalanta, che rimonta grazie ai gol di Pasalic e Samardzic, entrambi nati da cross o calci d’angolo. Nonostante il risultato negativo, il Napoli resta a +4 sul quinto posto, con la lotta per la Champions ancora aperta. La squadra di Conte ha giocato bene, soprattutto nel primo tempo, ma ha mostrato scarso cinismo sotto porta e fragilità difensiva sui colpi di testa. Leggi anche: Gol annullato al Napoli, la rabbia di Manna: “Incommentabile. Non c’è nessun tocco, è oggettivo. Sennò facciamo la figura dei cogl.” La partita è stata segnata anche da due episodi arbitrali controversi tra Hojlund e Hien. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Atalanta-Napoli, Hien conferma di aver subito fallo da Hojlund: “La prendevo”Hien ha dichiarato di aver subito un fallo da Hojlund durante la partita tra Atalanta e Napoli, spiegando di aver preso il contatto e di aver cercato di mantenere l’equilibrio.
Atalanta-Napoli, fallo di Hien su Hojlund: perché non è rigore, la spiegazione di ChiffiHien ha commesso un fallo su Hojlund durante Atalanta-Napoli, e questo ha portato a un episodio contestato.
Hojlund-Hien, Marelli a Dazn: Tocco c'è, ma non da rigore. Contatto di gioco...Luca Marelli aveva commentato live a Dazn la scelta di Chiffi di revocare il rigore dopo la chiamata al Var: C'è un contatto ginocchio contro ginocchio ma è un ... tuttonapoli.net
Arbitro assegna rigore, poi lo revoca: caos per contatto Hojlund-Hien in Atalanta-NapoliAncora proteste in Atalanta-Napoli. Oggi, domenica 22 febbraio, la Dea ospita i partenopei nella 26esima giornata, in una partita ricca di episodi arbitrali. Il più contestato arriva nel primo tempo, ... adnkronos.com
Marelli sul gol annullato: “Non riesco a vedere quale possa essere il fallo” L’episodio che ha cambiato l’inerzia della gara continua a far discutere. A Dazn interviene Luca Marelli, che analizza nel dettaglio il contatto tra Hojlund e Hien in occasione della rete a - facebook.com facebook
Ivan Zazzaroni: “Il gol annullato a Gutierrez per un presunto fallo di Hojlund su Hien figura ai primi posti della classifica stagionale delle cazzate arbitrali”. x.com