Hien Hojlund rigore tolto al Napoli dal Var e nuova maxi polemica arbitrale Cosa è successo – FOTO

Hien Hojlund ha subito un rigore che il VAR ha annullato durante la partita, scatenando molte proteste tra i tifosi. La decisione ha generato un acceso dibattito tra gli esperti e ha acceso le discussioni sui metodi di valutazione degli arbitri. Il gesto ha attirato l’attenzione anche sui margini di errore nelle decisioni di campo. La scena ha lasciato incertezza tra giocatori e spettatori, che ora aspettano chiarimenti ufficiali.

Hien Hojlund, rigore tolto al Napoli dal Var e nuova maxi polemica arbitrale. Cosa è successo e perché Chiffi ha cambiato la sua decisione. Il finale della prima frazione di Atalanta-Napoli, match clou della 26ª giornata di Serie A, è stato segnato da un acceso episodio da moviola che ha visto protagonista l’arbitro Chiffi e la sala VAR. Al centro della contesa un contatto in area bergamasca tra il difensore svedese Isak Hien e l’attaccante danese Rasmus Højlund. Inizialmente, il direttore di gara non ha avuto dubbi: fischio immediato, calcio di rigore per gli ospiti e ammonizione per il centrale nerazzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Perché Chiffi ha tolto il rigore al Napoli anche se c’è un contatto chiaro Hojlund-HienL'arbitro Chiffi ha deciso di revocare il rigore al Napoli dopo aver rivisto le immagini, nonostante il contatto tra Hojlund e Hien fosse evidente.

Rigore tolto alla Cremonese, Feliciani salvato dal Var sul contatto Locatelli-Johnsen. Espulso Nicola per proteste – FOTODurante la partita tra Cremonese e Juventus, l’arbitro Feliciani ha annullato un rigore alla squadra ospite, giudicando erroneamente un contatto tra Locatelli e Johnsen.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: ? Atalanta-Napoli 0-1 | Beukema segna! Poi rigore TOLTO e gol ANNULLATO ?.

Revocato rigore Napoli, Palmeri: Hojlund si è buttato su Hien, ora sentiremo…Tancredi Palmeri ha commentato così il calcio di rigore revocato al Napoli per un contatto tra Hojlund e Hien ... msn.com

Chiffi dà rigore ma il Var s'intromette: penalty tolto a Hojlund!Al 41' calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Hien su Hojlund. Interviene però il Var per un decisione che doveva restare di campo, visto una leggera spinta del difensore ... tuttonapoli.net

Prima rigore, poi no. Il contatto ginocchio contro ginocchio Hojlund-Hien giudicato falloso dall'arbitro Chiffi, che viene poi richiamato dal Var e decide di ritornare sui suoi passi. Niente possibile raddoppio, quindi, per il Napoli. Per voi era rigore - facebook.com facebook

Antonio #Conte protesta per un rigore prima concesso e poi tolto in Atalanta-Napoli, dopo revisione Var per un contatto tra Hojlund e Hien al 42', episodio che accende il primo tempo e cambia l’inerzia della gara. x.com