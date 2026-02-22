Hernani paradiso Monza Brianzoli al secondo posto

di Alessandro Stella Questa volta la soglia dell'attenzione rimane alta, mentre l'uomo "copertina" è sempre lo stesso. Al Monza basta una punizione del solito Hernani (5 reti in 7 presenze), per superare 1-0 la Carrarese e riprendersi il secondo posto. Poi tanta sostanza e una gestione del vantaggio da gruppo sempre più maturo, per sfatare il tabù dei campi sintetici (prima vittoria stagionale su questi particolari terreni) e conquistare quello che è il quinto successo nelle ultime sei gare. I biancorossi sfruttano finalmente la frenata di una delle dirette concorrenti (il Frosinone) e ad oggi sarebbero direttamente promossi in Serie A.