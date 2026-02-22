Hanno nascosto tutto Domenico morto a 2 anni l’accusa della mamma ai medici

Patrizia accusa i medici di aver nascosto dettagli sulla condizione di suo figlio Domenico, morto a due anni. La madre sostiene che non le siano state fornite spiegazioni chiare sulle cure e sui peggioramenti del bambino. La famiglia ha chiesto chiarimenti sulla gestione clinica, sospettando che alcune informazioni siano state omesse. Patrizia denuncia un senso di abbandono e rivolge l’attenzione alla mancanza di trasparenza durante le cure. La vicenda solleva dubbi sulle procedure adottate in ospedale.

Il dolore di una madre che ha perso il proprio figlio si intreccia con la richiesta di giustizia. In una lunga intervista concessa al Messaggero, mamma Patrizia ripercorre gli ultimi giorni del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo morto all’ospedale Azienda Ospedaliera dei Colli, nel presidio Monaldi di Napoli, dopo sessanta giorni trascorsi in terapia intensiva attaccato all’ Ecmo. Le sue parole sono un misto di amore e determinazione. “Il suo sorriso è quello che porterò con me per tutta la vita. Ogni momento con Domenico è stato unico, speciale. Non voglio che venga dimenticato. Ma ora è arrivato il momento della giustizia e della verità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Bambino morto dopo il trapianto, la mamma di Domenico: “I medici mi hanno tradito, non posso perdonare”La morte di un bambino dopo un trapianto ha portato la madre a accusare i medici di averla tradita, chiedendo chiarezza.

È morto il piccolo Domenico, la mamma: "Non deve essere dimenticato". Medici ora accusati di omicidioDomenico, un bambino di due anni e mezzo di Napoli, è morto a causa delle complicazioni di un intervento di trapianto di cuore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tutti i cuori di Domenico; Sono rimasta fino all'ultimo accanto mio figlio, ora è finita. Lo ha detto, intervenendo in diretta telefonica alla trasmissione Mi Manda Rai Tre, Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico, il bambino con il cuore bruciato che si è spento questa matti; Domenico morto a Napoli, il dottore che l'ha operato: Abbiamo lottato ogni secondo. È un giorno molto doloroso; Lettera aperta al piccolo Domenico.

'Così hanno bruciato il cuore per Domenico': minuto per minuto, l'incredibile catena di errori (e quelle due ore fatali)La catena di errori che ha portato alla morte di Domenico: dalla partenza da Napoli con il contenitore sbagliato all’uso del ghiaccio secco (e non «di acqua») a Bolzano. La terribile scoperta in sala ... msn.com

Nicola Nico Pellegrino. . La danza è la poesia del corpo, è il linguaggio nascosto dell'anima. Un'arte che trasforma le emozioni in movimento e libera l'individuo dalla pesantezza, permettendogli di volare. Come diceva Friedrich Nietzsche: "Bisognerebbe danz - facebook.com facebook