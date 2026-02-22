Gutierrez eloquente | Andremo avanti Contro tutto e contro tutti Forza Napoli sempre

Gutierrez ha dichiarato che il Napoli continuerà a lottare nonostante le numerose sviste arbitrali durante la partita contro l'Atalanta. Le decisioni sbagliate dell’arbitro hanno provocato nervosismo tra i giocatori azzurri, che si sono confrontati più volte con gli ufficiali di gara. Le proteste in campo sono aumentate, influenzando anche l’andamento della partita. I calciatori si sono mostrati determinati a non mollare, pronti a reagire nelle prossime sfide.

Le sviste arbitrali cominciano a essere tante e, quelle avvenute oggi durante Atalanta- Napoli, devono aver lasciato il segno sugli stessi calciatori azzurri. In tal senso, il messaggio Instagram di Gutierrez è piuttosto eloquente. Ricorda quello – mooooolto più celebre – di Maradona dopo Fiorentina-Napoli 3-1 e l’arbitraggio Lanese. Il messaggio di Gutierrez. Si legge su Instagram: “Andremo avanti. Contro tutto e contro tutti. Forza Napoli sempre” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miguel Gutie?rrez (@miguel3gutierrez) È stato Gutierrez a segnare il gol che è stato annullato un gol: sarebbe stato il secondo in campionato, dopo quello segnato alla Fiorentina, e contestualmente quello del 2?0 ai danni della Dea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Gutierrez l’unica novità contro la Fiorentina, per il resto giocano sempre gli stessiDomani si gioca la partita tra Napoli e Fiorentina, e il tecnico dei partenopei, Conte, ha deciso di puntare ancora su gli stessi giocatori, fatta eccezione per Gutierrez, che questa volta partirà titolare.

