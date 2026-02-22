Guerra in Ucraina a Praga centinaia di persone in piazza a sostegno di Kiev

A causa dell’anniversario dell’invasione russa, centinaia di persone si sono radunate a Praga per esprimere solidarietà all’Ucraina. La manifestazione si è svolta in Piazza della Città Vecchia, dove i partecipanti hanno sventolato bandiere ucraine e della NATO, mostrando cartelli con slogan di supporto. La presenza numerosa dimostra quanto la questione continui a coinvolgere l’opinione pubblica locale e a mantenere alta l’attenzione sulla crisi. La protesta si è conclusa pacificamente nel pomeriggio.

© Lapresse.it - Guerra in Ucraina, a Praga centinaia di persone in piazza a sostegno di Kiev