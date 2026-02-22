Guerra in Ucraina a Praga centinaia di persone in piazza a sostegno di Kiev
A causa dell’anniversario dell’invasione russa, centinaia di persone si sono radunate a Praga per esprimere solidarietà all’Ucraina. La manifestazione si è svolta in Piazza della Città Vecchia, dove i partecipanti hanno sventolato bandiere ucraine e della NATO, mostrando cartelli con slogan di supporto. La presenza numerosa dimostra quanto la questione continui a coinvolgere l’opinione pubblica locale e a mantenere alta l’attenzione sulla crisi. La protesta si è conclusa pacificamente nel pomeriggio.
Guerra Ucraina, missili russi su Kiev nella notte: milioni di persone senza luce e riscaldamentoNella notte, Kiev è stata colpita da missile e droni lanciati dalla Russia, provocando danni alle infrastrutture civili e causando quattro vittime.
Guerra in Ucraina, ok al sostegno per la difesa. Crosetto: "Aiutare Kiev non è una scelta bellicista". Due deputati della Lega votano controL’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di sostegno all’Ucraina con 186 voti favorevoli, 49 contrari e 81 astensioni.
