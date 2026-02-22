I commercianti di Lecce denunciano che i controlli delle forze dell’ordine avvengono spesso da scooter, creando disagio e confusione. La causa risiede nella presenza di tavolini all’aperto, che alcuni locali sostengono siano stati posizionati senza permesso. Le due Pec inviate alla Società di Gestione Tributaria Dogre e al Comune segnalano questa situazione e chiedono interventi immediati. La questione resta aperta, mentre i commercianti attendono risposte concrete.

Due Pec inviate nelle scorse settimane alla Società di Gestione Tributaria Dogre e all’ufficio protocollo del Comune di Lecce anticipano quella che rischia di trasformarsi in una vera e propria “guerra dei tavolini” tra controlli, sanzioni e proteste dei titolari di bar e attività commerciali del centro. A scrivere sono alcuni gestori esasperati dalle modalità con cui verrebbero effettuate le rilevazioni sull’occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità esterna, con richieste di chiarimenti immediati e l’annullamento delle verifiche ritenute irregolari. «Controlli furtivi» e foto senza confronto diretto Nelle comunicazioni ufficiali, indirizzate sia alla Società di Gestione Tributaria sia a Palazzo Carafa, i commercianti puntano il dito contro controlli eseguiti «con modi furtivi», sostenendo che un incaricato avrebbe scattato fotografie senza confronto diretto con i titolari e senza scendere dal mezzo utilizzato per i sopralluoghi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Controlli della Finanza nelle pescherie: fuori norma la metà dei commerciantiA Como, i controlli della Guardia di Finanza nelle pescherie hanno evidenziato come oltre la metà dei commercianti siano fuori norma.

Leggi anche: Roma e l'invasione dei gabbiani: dal Conclave ai tavolini dei bar

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Guerra dei tavolini in centro, la denuncia dei commercianti: Controlli dogre dallo scooter; Lisistrata di Aristofane al Carcano.

Guerra dei tavolini in centro, la denuncia dei commercianti: «Controlli dogre dallo scooter»Due Pec inviate nelle scorse settimane alla Società di Gestione Tributaria Dogre e all’ufficio protocollo del Comune di Lecce anticipano quella che rischia di trasformarsi in una ... quotidianodipuglia.it

Perugia, guerra dei tavolini in centro. Controlli e anche una multaPuntuale, arriva il periodo più caldo dell’estate per i dehors e arrivano i controlli della polizia locale sulle occupazioni di suolo pubblico di bar e ristoranti. Più caldo inteso qoem quello che ... ilmessaggero.it

ULTIM'ORA Nessy Guerra, la ragazza italiana bloccata in Egitto con la figlia, è stata condannata a 6 mesi per adulterio dopo le accuse dell’ex marito. “Ora c’è rischio che mia figlia finisca nelle mani di Tamer” - facebook.com facebook