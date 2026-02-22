Guardiola ha consigliato ai suoi di bere daiquiri e caipirinha e di non pensare all’Arsenal

Pep Guardiola ha suggerito ai suoi di bere daiquiri e caipirinha per distrarsi dall’Arsenal, mentre il Manchester City ha superato il Newcastle grazie a una parata decisiva di Donnarumma, mantenendosi a due punti dalla prima posizione. Il tecnico spagnolo ha incoraggiato la squadra a rilassarsi, puntando sulla concentrazione nelle prossime partite. La vittoria contro i Magpies ha rafforzato le speranze dei Citizens di conquistare il titolo. La corsa per il campionato si fa sempre più intensa.

Il Manchester City ha battuto il Newcastle (straordinaria parata di Donnarumma per impedire il 2-2 ndr) e ora è a soli 2 punti dalla vetta. Quindi dall’Arsenal, che oggi gioca in trasferta contro un Tottenham devastato e in clamorosa lotta per la retrocessione, con Tudor al comando. L’ex Juventus sta provando a dare una svolta a una stagione storicamente deficitaria per gli Spurs, non dissimile inspiegabilmente da quella dell’anno scorso pur tenendo conto del blasone del club e delle sue possibilità. Guardiola invece gongola, si gode il suo secondo posto e – quanto al Guardian – avrebbe anche consigliato ai suoi calciatori di non prendersi troppo sul serio in questo weekend. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

«I suoi occhi sono cambiati. Sai, quando qualcuno ha quello sguardo, è finita’ Thierry Henry individua il cambiamento chiave di mentalità che ha trasformato la stella dell’Arsenal in un ‘vincitore’Thierry Henry ha notato un cambiamento nel suo sguardo.

Arsenal, trema la vetta: il City di Guardiola accorcia a -4 nel segno di Haaland

