Guardiagrele ricorda il 1799 | cerimonie per l’anniversario dell’eccidio

Guardiagrele celebra il 1799, anno in cui le truppe francesi hanno provocato un sanguinoso eccidio. La memoria si rinnova con cerimonie pubbliche e incontri tra cittadini, per non dimenticare le vittime di quel tragico episodio. Le strade del centro si riempiono di bandiere e banderuole, mentre le autorità locali organizzano eventi commemorativi. La ricorrenza richiama l’attenzione sulla storia di quella tragedia e sulla sua influenza sulla comunità. La giornata si conclude con un momento di riflessione collettiva.

Mercoledì 25 febbraio il programma delle commemorazioni promosse dal Comune con le scuole e l’associazione “Martiri 1799” Guardiagrele si prepara a ricordare uno degli episodi più drammatici della propria storia: l’eccidio del 1799, avvenuto in seguito all’invasione delle truppe francesi. L’appuntamento è per mercoledì 25 febbraio, data simbolica che unisce memoria storica e partecipazione civica. A promuovere le celebrazioni è il Comune di Guardiagrele, guidato dal sindaco Donatello Di Prinzio, che ha invitato la cittadinanza a prendere parte alle iniziative. «Ricordiamo la battaglia di Guardiagrele, l’eccidio avvenuto a seguito dell’invasione dei Francesi – ha dichiarato il primo cittadino –. 🔗 Leggi su Chietitoday.it 35° anniversario dell’eccidio del Pilastro: la commemorazioneIl 4 gennaio si ricorda il 35° anniversario dell’eccidio del Pilastro, un episodio in cui persero la vita i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini. Leggi anche: Perché la presidente della Tanzania ha cancellato le cerimonie ufficiali per l’anniversario dell’indipendenza Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Primi arrivi Primavera 2026 Spinogatti Abbigliamento Uomo - Donna - Accessori Via S. Giovani, 62 Guardiagrele (Ch) - facebook.com facebook