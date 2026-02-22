Guardalà sostiene che Di Gregorio si sente insicuro a causa della recente concorrenza in squadra. La sua insoddisfazione cresce dopo le ultime partite, dove ha avuto poche occasioni di giocare. Spalletti potrebbe decidere di lasciarlo in panchina contro Galatasaray e Roma, preferendo altri portieri. La sua posizione appare stabile, anche se i segnali di tensione sono evidenti. La decisione dell’allenatore potrebbe influenzare il ruolo del portiere nel prossimo turno.

Guardalà: «Di Gregorio non è tranquillo. Contro Galatasaray e Roma mi aspetto questa scelta da Spalletti». Le parole del giornalista. L’analisi di Giovanni Guardalà negli studi di Sky Sport mette nel mirino una delle criticità più evidenti dell’attuale crisi bianconera: l’affidabilità di Michele Di Gregorio. Dopo la sconfitta interna contro il Como, il giornalista ha sollevato dubbi sulla gestione del portiere titolare, apparso visibilmente contratto e lontano dalla sicurezza mostrata nella prima parte della stagione. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le parole di Guardalà fotografano un momento di appannamento psicologico che rischia di pesare sui prossimi, decisivi impegni della Juventus: « Di Gregorio che insomma di errori ne sta commettendo tanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Koopmeiners Juve, Spalletti esalta l’olandese: «Elegante, geniale ed estroso. Da lui mi aspetto sempre questa cosa»

Openda Juve, Spalletti rivela questo sul belga: «Sente molto la pressione. Cosa mi aspetto da lui contro il Monaco»Spalletti analizza il momento di Openda, attaccante della Juventus, in vista della sfida contro il Monaco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Di Gregorio sotto accusa alla Juventus, cosa dicono i dati sul portiere bianconero: è lontanissimo dai migliori; Anteprima Galatasaray - Juventus, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Galatasaray-Juventus 5-2, gol e highlights: Lang scatenato, Cabal espulso. Spalletti ko; ? Juve-Como 0-1 | Di Gregorio, altro errore SHOCK ? ANCORA 1° tiro-gol ?.

Guardalà: Di Gregorio di errori ne sta commettendo tanti. Io credo che ci sia bisogno di serenità anche da chi sta in portaGiovanni Guardalà, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della prestazione di Michele Di Gregorio contro il Como: Di Gregorio che insomma di errori ne sta commettendo tanti. Mi chiedo ... tuttojuve.com

Guardalà: Una storia che si ripete per la Juventus contro la Lazio, record stagionali di tiri verso la portaIntervenuto a Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato della prestazione della Juventus contro la Lazio: Contro la Lazio è sembrata una partita fotocopia di quelle che avevamo ... tuttojuve.com

Contro il #Como #DiGregorio ha commesso un nuovo errore Secondo voi il portiere della #Juve merita ancora fiducia Scrivetecelo nei commenti - facebook.com facebook