Groenlandia botta e risposta avvelenato con Trump | Nave ospedale Usa in arrivo No grazie

Gli Usa offrono una nave-ospedale per assistere i malati non assistiti in Groenlandia ma l'isola risponde di no. "Lavorando con il fantastico governatore della Louisiana, Jeff Landry, stiamo inviando una nave ospedale in Groenlandia per prenderci cura di molte persone malate e non assistite. È in arrivo", ha annunciato il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth allegando l'immagine di una nave ospedale battente bandiera americana. "No, grazie", ha replicato in maniera stizzita il governo della Groenlandia. Mentre dalla Danimarca sono stati più diplomatici: "Sono felice di vivere in un Paese in cui tutti hanno accesso gratuito e paritario alla sanità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Groenlandia, botta e risposta von der Leyen-TrumpIn occasione dell'incontro a Washington tra JD Vance e Lars Løkke Rasmussen, si è acceso il dibattito sulla Groenlandia, che sarà rappresentata dalla ministra Vivian Motzfeldt.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

