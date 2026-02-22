Grigiorossi all’Olimpico nel posticipo serale Cremonese che guaio | a Roma senza Baschirotto

La Cremonese affronta l’Olimpico dopo aver perso uno dei suoi difensori principali, Baschirotto, a causa di un infortunio. La squadra deve adattarsi senza uno dei suoi pilastri difensivi in un match complicato contro la Roma. La partita inizia alle 20.45 e rappresenta una sfida importante per i grigiorossi, che cercano punti preziosi in trasferta. La presenza di alcune assenze può influenzare l’andamento del gioco.

Il posticipo di questa sera all’Olimpico (fischio d’inizio alle 20.45) chiama la Cremonese a portare a termine un compito molto difficile. La squadra di Nicola, infatti, deve riprendere il suo inseguimento alla salvezza e lo deve fare in casa di una Roma in piena lotta per un posto in Champions e decisa a far fruttare le numerose soluzioni a sua disposizione per centrare i tre punti voluti. Loro sono una squadra molto importante - è l’analisi del tecnico grigiorosso - Noi dobbiamo puntare sull’intensità, dobbiamo sopportare i duelli e vincere gli scontri fisici. In settimana i ragazzi si sono allenati bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nicola avvisa Gasperini: sfida di identità all’Olimpico Alla vigilia di Roma-Cremonese, Davide Nicola prepara la sfida contro la squadra di Gian Piero Gasperini parlando di crescita, duelli e convinzione. Per i grigiorossi, però, pesa l’assenza di Baschirotto - facebook.com facebook

Domenica sera alle 20:45, l’ #ASRoma ospiterà la #Cremonese allo Stadio Olimpico. I giallorossi vantano un ottimo record contro i grigiorossi in casa, con sei vittorie su otto incontri e una media di tre gol a partita. : @OptaPaolo x.com