Grave incidente sulla via Anticolana ad Anagni | due morti

Un incidente grave ha causato la morte di due persone sulla via Anticolana ad Anagni. La collisione si è verificata oggi, intorno alle 16.30, al chilometro 4, vicino alla località Badia. Le auto coinvolte si sono scontrate frontalmente, provocando danni ingenti e blocchi temporanei sulla strada. I soccorritori hanno estratto i feriti dalle lamiere e tentano di chiarire le cause dell’impatto. La polizia sta raccogliendo testimonianze sul luogo.

Quattro auto coinvolte al km 4 in località Badia. Deceduti un uomo di 82 anni e la moglie di 78, feriti altri tre automobilisti Si aggrava il bilancio del drammatico incidente avvenuto oggi, 22 febbraio 2026, intorno alle 16.30, lungo la Via Anticolana, al chilometro 4 in località Badia, nel territorio del Comune di Anagni. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte quattro autovetture. Due le persone che hanno perso la vita. A morire sono stati Giovanni Celletti, 82 anni, e la moglie Vincenza Saccucci, 78 anni, entrambi residenti a Piglio. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto insieme alla figlia 56enne, che è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

