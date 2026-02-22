GPS 2026 | inserimento con titolo estero in attesa di riconoscimento Come si compila la domanda | serve la TRADUZIONE Novità
Il sistema GPS 2026 ha aperto le iscrizioni, ma il riconoscimento del titolo estero richiede ancora una traduzione ufficiale. La procedura prevede che i candidati compilino la domanda online, allegando i documenti tradotti. La mancanza di questa traduzione può bloccare la validità della candidatura. Molti insegnanti stanno preparando i documenti necessari per rispettare i tempi stabiliti. La fase di inserimento si conclude tra poche settimane.
Domanda di partecipazione alle Graduatorie provinciali e di istituto (GPS) per il biennio 202628 con titolo estero. Le indicazioni. E' possibile presentare domanda nel periodo 23 febbraio ore 12 - 16 marzo ore 23.59. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Inserimento in prima fascia GPS 2026: come si compila domanda per classi di concorso accorpateDurante il question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, Francesco Bunetto ha spiegato come si compila la domanda per le classi di concorso accorpate.
Graduatorie GPS 2026, come si compila la domanda. Ecco le novità della piattaforma. RISPOSTE AI QUESITIIl ministero dell’istruzione ha aperto le nuove graduatorie GPS 2026, con l’obiettivo di aggiornare le liste degli insegnanti.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: GPS 2026: entro quando devono essere conseguiti i titoli?; Inserimento con riserva in prima fascia GPS: cosa succede se non si consegue il titolo entro il 30 giugno. Pillole di Question Time; GPS 2026 e inserimento in I fascia: F.A.Q. aggiornate; GPS 2026-28: data domande, ordinanza, scheda e titoli di accesso.
GPS 2026, si possono inserire con riserva anche i contratti fino al termine delle lezioni. Quando si avranno i 12 punti. Pillole di Question TimeNel question time del 17 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro ... orizzontescuola.it
GPS 2026: chi non è ancora iscritto al corso abilitante o sostegno potrà iscriversi con riserva in prima fasciaGraduatorie GPS per il biennio 2026/28: la domanda di inserimento /aggiornamento/ permanenza va presentata dal 23 febbraio ore 12 fino al 16 marzo ore 23.59. Chi può inserirsi con riserva in prima fas ... orizzontescuola.it
Per le GPS 2026 si apre la fase di aggiornamento con date e novità utili alla compilazione delle istanze, indicando tempistiche precise e modalità di inserimento dei titoli e delle preferenze. La guida aiuta gli aspiranti insegnanti a orientarsi tra requisiti e passa - facebook.com facebook