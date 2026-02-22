Gorizia 26 aprile | un seminarista verso il sacerdozio inizia la sua
Cristiano Brumat si avvicina al sacerdozio, dopo aver completato il percorso di formazione religiosa. La sua ordinazione diaconale si terrà il 26 aprile a Monfalcone, dove riceverà il primo incarico ufficiale nella chiesa locale. La cerimonia coinvolge familiari, amici e membri della comunità, che aspettano con entusiasmo questo momento di passaggio. La data segna un passo importante nel cammino spirituale di Cristiano, pronto a dedicarsi al servizio dei fedeli.
Gorizia in festa per il futuro di Cristiano Brumat: l’ordinazione diaconale al via il 26 aprile a Monfalcone. Il seminarista, originario di San Rocco, si prepara a un passo cruciale nel suo percorso di fede, in una cerimonia che si svolgerà nella chiesa di San Giuseppe. La comunità ecclesiale goriziana si appresta a celebrare un momento significativo: l’ordinazione diaconale di Cristiano Brumat. Il giovane, cresciuto nella fede nel territorio di San Rocco, intraprenderà un nuovo capitolo del suo cammino vocazionale, culminante nella cerimonia che si terrà domenica 26 aprile 2026. L’evento, carico di significato per l’intera arcidiocesi, si svolgerà nella chiesa di San Giuseppe a Monfalcone, a partire dalle ore 19. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Cinque seminaristi in cammino verso il sacerdozioDurante la messa celebrata dal vescovo Giacomo Morandi alla chiesa di Gesù Buon Pastore, cinque seminaristi hanno ricevuto ufficialmente il riconoscimento per proseguire il loro cammino verso il sacerdozio.
Bedonia, il 26 aprile arriva la Fiera del prugnoloIl 26 aprile, a Bedonia, si terrà la tradizionale Fiera del prugnolo, una manifestazione che celebra i primi segni di primavera nei boschi delle valli di Taro e Ceno.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Presentata la nuova edizione dell’Italia Bike Cup; Italia Bike Cup: il circuito 2026 presentato a Bernareggio.
Gorizia: Callari, l'8 aprile grande evento riapertura Parco BasagliaIn via di conclusione una parte della riqualificazione dell'area dell'ex ospedale psichiatrico del valore complessivo di 2 milioni di euro Gorizia, 5 feb - Stiamo terminando una ... ilgazzettino.it
Festival della Psicologia in FVG dal 20 febbraio al 3 aprile 2026: sei incontri tra Palmanova, Trieste e Gorizia. #Friuli #Udine #Pordenone #Gorizia #Trieste #Eventi x.com
Dal 20 febbraio al 3 aprile il Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia sarà l'occasione per parlare di "Psicologie di confine": l'evento farà tappa a Gorizia venerdì 20 marzo alle 18 nella sede universitaria di via Alviano. Saranno esplorate le frontiere d - facebook.com facebook