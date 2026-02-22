Golf Jarvis vince in Kenya ma Laporta è da sogno

Jarvis ha conquistato la vittoria nel Kenya Open, un torneo che si è concluso dopo una sospensione causata da temporali improvvisi. La gara, con un montepremi di 2,7 milioni di dollari, ha visto un'intensa sfida tra i migliori golfisti. Laporta, in buona forma, ha impressionato con il suo gioco e si è avvicinato alla vetta. La giornata ha offerto molte emozioni, lasciando il pubblico in attesa delle prossime tappe.

È terminato dopo una lunga pausa dovuta a temporali il Kenya Open, torneo che ha messo in palio 2.7 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai. A uscire vincitore dal terzultimo appuntamento dell’International Swing del Dp World Tour è stato il sudafricano Casey Jarvis che, dopo un ultimo giro in -8 ha chiuso avanti di ben 3 colpi su Davis Bryant (2º a -22) e Hennie Du Plessis (3º a -21). Prestazione maiuscola dell’azzurro Francesco Laporta. Il 35enne pugliese ha infatti chiuso la rassegna keniota in 4ª piazza in solitaria a -20 con una domenica chiusa in -5. Lo score dell’italiano recita un ottimo 66-64-65-65. 🔗 Leggi su Oasport.it

Golf: Lacroix e Jarvis in vetta a metà Kenya Open. Risale LaportaLacroix e Jarvis sono al comando a metà del Kenya Open, disputato a Nairobi.

Golf, Jarvis e Lemke appaiati al comando del Magical Kenya Open dopo il primo round, bene LaportaJarvis e Lemke condividono il primo posto al Magical Kenya Open dopo il primo giro, entrambi con 65 colpi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Coach Alessandro Ramagli è il nuovo allenatore della Scaligera Basket Verona. I veneti avranno come rinforzo l'ottimo Andrea Loro che non tornerà a Tortona e la prossima stagione potrebbe andare all'Olimpia Milano. Niente da fare per Jarvis Williams che n - facebook.com facebook