Gol annullato a Gutierrez che bordata dopo Atalanta-Napoli | Primi posti tra le ca**ate arbitrali della stagione

Il gol di Gutierrez è stato annullato dall’arbitro Chiffi dopo un’azione intensa tra Atalanta e Napoli, causando polemiche tra tifosi e commentatori. La decisione si basa su un presunto fallo di Hojlund su Hien, che molti considerano discutibile. La partita si è accesa subito dopo il fallo, con entrambe le squadre che cercano di conquistare i tre punti. La questione rimane al centro di molte discussioni sportive.

Fa e farà ancora discutere la decisione dell’arbitro Chiffi di annullare la rete di Gutierrez per il presunto fallo di Rasmus Hojlund su Hien. Anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha detto la sua con un post sul proprio account Instagram, attaccando direttamente il mondo arbitrale dopo l’ennesimo episodio dubbio della stagione. Atalanta-Napoli, la rabbia di Zazzaroni: l’attacco sull’arbitraggio. A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, il Napoli ha trovato il momentaneo gol del 2-0 con Gutierrez, servito da Hojlund con un rasoterra dalla destra. Per il direttore di gara, però, l’attaccante danese avrebbe commesso fallo su Hien, agganciandolo con il braccio e prendendo un potenziale vantaggio di posizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Atalanta-Napoli, rigore revocato e gol annullato agli azzurri: scoppiano le polemicheL'arbitro Chiffi ha suscitato polemiche durante la partita Atalanta-Napoli, perché ha assegnato e poi revocato un rigore grazie al VAR.

Atalanta-Napoli, furia Manna: «Sul gol di Gutierrez non c'è niente, è imbarazzante. Vergognoso»Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, critica duramente gli arbitri dopo la partita contro l’Atalanta, accusando un errore sul gol di Gutierrez.

Atalanta-Napoli, rigore dato e poi tolto per fallo su Hojlund, rete annullata a Gutierrez scoppia la protesta anti-VarL'arbitro patavino Daniele Chiffi aveva concesso senza esitazione un penalty agli azzurri in chiusura di tempo ma è tornato sui suoi passi, anche la Dea avea chiesto un penalty ... sport.virgilio.it

Assurdo gol annullato a Gutierrez, Chiffi vede un fallo inesistente di HojlundSta diventando disastroso l'arbitraggio di Atalanta-Napoli. Prima il caso del rigore concesso e revocato. Poi il raddoppio negato. ilnapolista.it

