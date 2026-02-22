Gli Usa vincono l' oro nell' hockey contro il Canada Trump esulta | Che partita

Gli Stati Uniti hanno ottenuto la medaglia d'oro nell'hockey maschile dopo aver battuto il Canada in una partita molto combattuta. La vittoria deriva da una prestazione intensa e da un gol decisivo negli ultimi minuti. La squadra americana festeggia con entusiasmo, mentre gli avversari si mostrano delusi. La partita ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno seguito con passione ogni momento. La conquista del titolo rappresenta un risultato storico per gli statunitensi.

Gli americani, alla Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena vincono per 2-1 contro i canadesi e tornano sul gradino più alto del podio 46 anni dopo il "Miracle on Ice" Gli Stati Uniti hanno conquistato oggi, domenica 22 febbraio, la medaglia d'oro nella finale di hockey maschile. Gli americani, nella Ice Hockey Arena di Milano Santagiulia, gremita in ogni ordine di posto, hanno battuto il favorito Canada per 2-1 mettendo a segno il gol decisivo nel tempo supplementare, bissando il successo ottenuto anche dalle donne sempre in finale contro il Canada.

Usa nella storia: oro olimpico nell’hockey. Battuto il Canada. Trump: "Wow! Che partita"Gli Stati Uniti conquistano l’oro olimpico nell’hockey, battendo il Canada in finale.

Hockey, agli Usa l'ultimo oro olimpico. Trump: «Che partita» | Il Canada e l'incubo Stati Uniti: 2 finali perse ai supplementariGli Stati Uniti conquistano l'ultimo oro olimpico nell'hockey maschile, grazie a una vittoria emozionante ai supplementari contro il Canada.

Gli Usa vincono la battaglia sul ghiaccio: il Canada spreca e crolla all’overtime. L’oro dell’hockey atteso da 46 anniGli Stati Uniti battono il Canada all'overtime conquistando l'oro olimpico nell'hockey su ghiaccio che mancava dal 1980 ... ilfattoquotidiano.it

Trionfo Usa nella finale hockey su ghiaccio alle Olimpiadi: Canada ko, rivivi la direttaSale l'attesa a Milano per il super derby che chiuderà il torneo maschile, con in campo le più grandi stelle della NHL: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Una vittoria olimpica dopo 46 anni. Gli Usa vincono la finale dell'hockey maschile contro il Canada.Un oro storico,che gli Usa non riuscivano a conquistare dal 1980. A sbloccare il risultato è stato dopo 61,41 secondi di overtime,il golden gol,segnato dal numer x.com

#MilanoCortina2026 Gli Stati Uniti vincono la finale dell'hockey maschile contro il Canada e chiudono i Giochi in seconda posizione, dopo la Norvegia. L'ultimo oro olimpico per gli Usa, in questa specialità, era del 1980 Foto Ansa #USAHockey - facebook.com facebook