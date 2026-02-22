Gli Usa vincono la battaglia sul ghiaccio | il Canada spreca e crolla all’overtime L’oro dell’hockey atteso da 46 anni

Gli Stati Uniti conquistano l’oro nel torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi, grazie a una vittoria all’overtime contro il Canada. La squadra canadese ha sprecato diverse occasioni durante la partita, permettendo agli americani di approfittarne e portare a casa il titolo dopo 46 anni. La sfida si è decisa negli ultimi minuti, quando un gol decisivo ha cambiato le sorti dell’incontro. La tensione tra le due nazioni si fa palpabile.

Dopo 46 anni, gli Stati Uniti sono tornati a vincere l ’oro nel torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi. La formazione a stelle e strisce lo ha fatto superando in finale all’over time il Canada. Un 2-1 ricco di rimpianti per i canadesi, che hanno dominato il match creando tantissime occasioni, ma si sono scontrati contro il muretto eretto da Connor Hellebuyck. Il portiere statunitense è l’indiscusso MVP della finale olimpica. Le sue parate, alcune miracolose, hanno permesso agli Stati Uniti di subire un solo gol e rimanere in parità fino all’ overtime, nonostante i 42 tiri del Canada contro i soli 28 degli Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

