Gli USA tornano sul trono delle Olimpiadi dopo 46 anni! Battuto il Canada in una finale thriller

Gli Stati Uniti riconquistano il titolo olimpico di hockey ghiaccio dopo 46 anni, grazie alla vittoria contro il Canada in una finale combattuta. La squadra americana ha mostrato grande determinazione, segnando il gol decisivo negli ultimi minuti. La medaglia d’oro rappresenta un risultato storico per gli atleti statunitensi, che avevano già trionfato nel 1980. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, lasciando i tifosi senza fiato fino all’ultimo istante.

Alla fine la spuntano gli Stati Uniti. La squadra di Sullivan ha vinto a 46 anni dall'ultima volta la medaglia d'oro nel torneo maschile di hockey ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un successo di cuore, strappato soltanto all'overtime a seguito di un incontro combattutissimo contro il Canada, battuto per 2-1 in un finale ad altissima tensione. Una disputa di grande intensità – ma non poteva essere altrimenti – quella tra le due compagini. Sono i giocatori con la foglia d'acero a partire meglio, rendendosi pericolosi più volte nel corso dei primi cinque minuti di gioco, provando tre tiri in porta.