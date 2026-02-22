Gli sport invernali non sono finiti! Coppe del Mondo di biathlon snowboard e skicross | i tanti obiettivi dell’Italia

Gli eventi delle Coppe del Mondo di biathlon, snowboard e skicross attirano ancora l’attenzione, perché gli atleti italiani cercano di conquistare punti importanti. La causa è la voglia di migliorare le classifiche e prepararsi al meglio per le prossime gare. Le competizioni si svolgono in diverse località europee, coinvolgendo talenti emergenti e veterani. Gli appassionati seguono con entusiasmo ogni manche, sperando in nuove imprese azzurre sul ghiaccio e sulla neve.

Il sipario è calato sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma la stagione non è finita per le discipline che ci hanno tenuto compagnia nelle ultime due settimane: ci aspetta un finale di annata agonistica davvero scoppiettante e che si protrarrà anche oltre la canonica data dell’equinozio di primavera (20 marzo), ormai un mero punto di riferimento astronomico e non più data che segna lo spartiacque in termini agonistici. L’Italia avrà ancora molto da giocarsi nelle prossime settimane. Sofia Goggia punta alla Coppa del Mondo di superG: al momento è in testa alla classifica generale con 280 punti, seguita dalla neozelandese Alice Robinson (220), dalla francese Romane Miradoli (181) e dalla svizzera Malorie Blanc (153) quando mancano quattro eventi al termine. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sport invernali, gli azzurri in corsa per la Coppa del Mondo generale. Speranze da snowboard e biathlonDurante questa stagione invernale, gli atleti italiani si contendono la Coppa del Mondo in diverse discipline, tra cui snowboard e biathlon.

Sport invernali, l’Italia accelera con biathlon e snowboard. Stecca lo sci alpino, sabato senza oro per lo speed skatingL’Italia si distingue negli sport invernali con sette podi nel sabato precedente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tra vittorie, secondi e terzi posti.

Milano Cortina 2026: biathlon, lo storico oro di Lisa Vittozzi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali, perché la Norvegia ha il record di medaglie: dal territorio allo stipendio fino alla cultura; Superpotenza di ghiaccio, perché per la Cina gli sport invernali sono così importanti; Perché se la Norvegia svetta sempre nel medagliere alle Olimpiadi invernali non è solo per il freddo; Ciclocross e corsa campestre alle Olimpiadi 2030? Non sono sport invernali, si rischia confusione.

Perché gli sport delle Olimpiadi ci dicono chi eravamo e cosa siamo diventati?Ogni volta che ci sono le Olimpiadi, anche adesso per quelle invernali di MIlano Cortina[...] ... msn.com

Olimpiadi Invernali, i giochi non più praticati: dai cani da slitta al pentathlonLe Olimpiadi Invernali di Milano- Cortina entrano nel vivo! Tra gli sport di questa nuova edizione e i giochi non più praticati dagli atleti. catania.liveuniversity.it

Il Rally Il Ciocco apre la sfida anche nel virtuale: motori accesi e coppe che OSE - Organization Sport Events - ha già riservato ai protagonisti del primo grande appuntamento programmato da Seven Sim World. Il CIRV26 - il Campionato Italiano Rally Virtual - facebook.com facebook