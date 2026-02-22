Gli esplode un petardo tra le mani 29enne perde tre dita Portato d' urgenza in ospedale

CAPPELLA MAGGIORE - Un ragazzo di 29 anni è rimasto gravemente ferito ad una mano in seguito all'esplosione di un petardo nel pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio, intorno alle 17.20, a Cappella Maggiore. I soccorsi Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Gaiarine che hanno soccorso il giovane e lo hanno affidato alle cure del Suem 118 di Vittorio Veneto. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. E il ragazzo è stato elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e poi trasferito a Padova. Sul posto anche i carabinieri di Cordignano. Stando alle prime informazioni ha perso tre dita della mano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Petardo gli esplode tra le mani, tredicenne perde 4 dita: sottoposto a delicatissimo interventoDurante la notte di Capodanno, a Milano e Brescia, si sono verificati incidenti legati ai fuochi d'artificio, causando tre feriti tra i giovani.

Esplode un petardo, 29enne ferito gravemente e portato d'urgenza in ospedaleUn petardo esplode accidentalmente durante una festa nel pomeriggio di domenica 22 febbraio, ferendo gravemente un ragazzo di 29 anni alla mano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gli esplode in mano un petardo, 13enne perde 3 dita – VIDEO; Esplode ordigno all'Assessorato allo Sport di Avola, gli autori del botto sono 3 ragazzi che avevano confezionato un grosso petardo. La Polizia li ha deferiti alla Procura dei Minori di Catania per danneggiamento; Ferentino. Ordigno esplode davanti a una casa. Momenti di paura nel centro storico; Super Shpendi ne fa due e l'Empoli rallenta la corsa del Frosinone verso la Serie A.

Esplode un petardo, 29enne ferito gravemente e portato d'urgenza in ospedaleCAPPELLA MAGGIORE - Un ragazzo di 29 anni è rimasto gravemente ferito ad una mano in seguito all'esplosione di un petardo nel pomeriggio di ... msn.com

Avola. Follia a Carnevale, lanciano grosso petardo contro gli uffici comunali: paura tra la folla, acciuffati 3 minoriHanno assemblato più petardi per realizzare un ordigno artigianale e lo hanno fatto esplodere contro una finestra degli uffici comunali, nel pieno dei festeggiamenti di Carnevale. Protagonisti tre ... libertasicilia.it

Ceva esplode di colori: Carnevale in centro! Il Martedì Grasso ha portato nelle vie di Ceva una bellissima festa di Carnevale - facebook.com facebook