Giustizia e sicurezza | il governo punta sul referendum Bologna apre

Referendum sulla Giustizia: Il Governo Ribatte e Punta sulla Sicurezza. Il fronte del ‘sì’ al referendum costituzionale sulla giustizia ha intensificato la sua azione comunicativa con un evento a Bologna, focalizzandosi sulla necessità di un sistema giudiziario più efficiente e sulla sua connessione con la sicurezza dei cittadini. I ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi hanno partecipato all’iniziativa promossa da Fratelli d’Italia, sottolineando come l’esito del voto, previsto per il 22 e 23 marzo, non comporterebbe una crisi di governo. L’evento, tenutosi presso l’Hotel Savoia Regency, ha rappresentato un momento di confronto e di ribadimento delle posizioni governative in vista della cruciale consultazione popolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum sulla giustizia: il governo punta al 22-23 marzo. Ma è “muro contro muro”Il governo ha annunciato che il referendum sulla giustizia si terrà presumibilmente tra il 22 e il 23 marzo.

Argomenti discussi: Dipartimento Giustizia FdI: Sulla sicurezza urbana servono fatti, non semplici etichette; Non c’è giustizia senza sicurezza, l’evento di FdI a Bologna con Nordio e Piantedosi, immagini; Nordio e Piantedosi a Bologna: una mattinata su Referendum sulla giustizia e sicurezza; Non c’è sicurezza senza Giustizia. A Bologna FdI per ribadire l’importanza del sì al referendum.

Referendum, il fronte del ’sì’ . I ministri Nordio e Piantedosi: Più sicurezza con la riformaI titolari di Giustizia e Interni ospiti all’evento organizzato dai gruppi parlamentari di FdI. Il messaggio è chiaro: Nessun rischio di ’scossone’ per l’esecutivo in caso di sconfitta. . msn.com

Se le tre parole sicurezza, giustizia e legalità segnano la strada da seguireÈ auspicabile che si raggiunga un’intesa, pur nella diversificazione dei ruoli e delle strategie politiche, tra maggioranza e opposizione. La posta in palio è molto alta ed ha a che fare con il presen ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Grazie ai ministri Nordio e Piantedosi per aver affermato oggi a #bologna un messaggio chiaro: non c’è sicurezza senza giustizia. Grande partecipazione questa mattina all’evento dei Gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato. Un grande r - facebook.com facebook

Separazione delle carriere e legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione @Anpinazionale x.com