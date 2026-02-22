Giustizia al voto | il referendum divide Pesaro tra CSM e carriere

Il referendum sulla giustizia ha generato divisioni a Pesaro, dove molti cittadini si sono confrontati sulle proposte di riforma. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di modifiche al sistema giudiziario e sulle possibili ripercussioni sulle carriere dei magistrati. La presenza di manifesti e incontri pubblici ha coinvolto diverse parti della comunità. La questione ha acceso un acceso scambio di opinioni tra sostenitori e contrari. La città continua a seguire da vicino gli sviluppi del voto.

Pesaro è stata teatro di un acceso dibattito sul referendum sulla giustizia, promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino. L'incontro, tenutosi in città, ha confrontarsi esperti e giuristi sulle implicazioni della riforma, con un notevole interesse da parte del pubblico. Il confronto ha delineato posizioni contrastanti tra sostenitori del "sì e del no, focalizzandosi su temi cruciali come la separazione delle carriere, l'autogoverno della magistratura e il sistema disciplinare. L'iniziativa, supportata dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Urbino Pasquale Marra, mirava a fornire ai cittadini un'analisi approfondita e completa della complessa riforma in discussione.