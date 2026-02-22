Giustizia al voto | il referendum del 22-23 marzo che cambierà

Il referendum del 22-23 marzo nasce dalla richiesta di modificare alcune norme sulla giustizia. La proposta mira a semplificare i processi e ridurre i tempi delle udienze. Gli elettori decideranno se approvare o meno queste riforme, che coinvolgono anche l’organizzazione dei tribunali. La consultazione interessa direttamente migliaia di cittadini e potrebbe portare a cambiamenti concreti nel sistema giudiziario. La consultazione si avvicina, e le opinioni si dividono.

La Giustizia al Bivio: Cosa Cambierà con il Referendum del 22 e 23 Marzo. Il 22 e 23 marzo prossimi gli italiani saranno chiamati a esprimersi attraverso un referendum costituzionale che potrebbe ridisegnare le fondamenta dell’amministrazione della giustizia nel Paese. La consultazione, che non prevede un quorum di partecipazione, si concentra su una riforma che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, con l’istituzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura e una nuova Corte disciplinare. A un mese esatto dalla data del voto, la complessità della riforma e le diverse interpretazioni sulle sue possibili conseguenze generano un acceso dibattito e un diffuso stato di incertezza tra gli elettori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum sulla giustizia, al voto il 22-23 marzoIl 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla riforma della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri in data 12 gennaio 2026.

Vota NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo

Referendum Giustizia, nei sondaggi a un mese dal voto il Sì ancora in vantaggio ma il No avanzaManca appena un mese al voto sulla riforma della Giustizia. I fronti del Sì e del No si pesano, in vista del referendum del 22 e 34 marzo: il Sì è ancora ... fanpage.it

Referendum Giustizia: il punto sul Si e il No a Febbraio 2026Referendum giustizia, un'analisi ai sondaggi sul finire di febbraio, dove sono il si ed il no, si vota il 22-23 marzo prossimi. notizie.it

