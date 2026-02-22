Giustizia a rischio | referendum e accuse la magistratura nel mirino

Il referendum ha acceso un acceso dibattito pubblico, mentre alcuni critici accusano la magistratura di influenzare il risultato. La tensione cresce con confronti diretti tra sostenitori e avversari, e si temono effetti sulla credibilità delle istituzioni. Le polemiche si concentrano sulle accuse di interferenze e sulla percezione di una pressione politica crescente. A un mese dal voto, l’atmosfera rimane molto incerta e le opinioni si dividono profondamente tra cittadini e rappresentanti politici.

Referendum in Bilico: Magistratura nel Mirino, il Paese Diviso a un Mese dal Voto. A un mese esatto dal referendum costituzionale, la campagna elettorale si preannuncia particolarmente tesa e, secondo il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, il governo potrebbe intraprendere una strategia volta a minare la credibilità della magistratura. Questa affermazione solleva interrogativi cruciali sulla salute della democrazia e sull’indipendenza della giustizia in Italia, un tema che periodicamente torna al centro del dibattito pubblico. La preoccupazione espressa da Parodi non è un fatto isolato, ma si inserisce in un contesto storico di frizioni tra potere politico e potere giudiziario, un conflitto che affonda le sue radici nella storia italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu Referendum sulla giustizia, De Lucia: "Riforma deleteria e inutile, a rischio l'autonomia della magistratura"De Lucia denuncia che il referendum sulla giustizia potrebbe indebolire il sistema, sostenendo che la riforma proposta è dannosa e priva di utilità. Magistratura nel mirino: nomine CSM a rischio, la politica attacca.Il governo ha espresso forti preoccupazioni sulle recenti nomine al Consiglio Superiore della Magistratura, accusando alcuni magistrati di resistenza alle riforme proposte. PERCHÉ NO, la guida pratica al referendum di Marco Travaglio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum giustizia, Bindi: Rischio dittatura se si supera la Costituzione; Trump e Meloni tradiscono i principi democratici; Referendum giustizia: Acli, Anpi, Arci, Cgil e Udu insieme nel comitato per il 'No'. Andate a votare, riforma mette a rischio l’autonomia della magistratura e non risolve i problemi; Blog | Referendum giustizia, perché il fronte del Sì potrebbe incontrare resistenze proprio tra i conservatori; Greco (Cnf) avverte: Referendum giustizia rischia di avvelenare i tribunali. Referendum giustizia, Bindi: Rischio dittatura se si supera la Costituzione; Trump e Meloni tradiscono i principi democraticiBindi critica la riforma della giustizia: Trump e Meloni rischiano di tradire i principi democratici se si supera il limite della Costituzione. la7.it Tutti i sondaggi della settimana sul referendum della giustiziaA 50 giorni dal voto sul referendum della giustizia i sondaggi registrano un testa a testa tra il Sì e il No. Tutto dipenderà dall'affluenza ... policymakermag.it Referendum giustizia, Bindi: “Rischio dittatura se si supera la Costituzione; Trump e Meloni tradiscono i principi democratici” - facebook.com facebook #inaltreparole Referendum giustizia, Bindi: “Rischio dittatura se si supera la Costituzione; Trump e Meloni tradiscono i principi democratici” x.com