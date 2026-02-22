Giustizia a rischio? Deidda e Bindi spiegano a Lucca i pericoli

Deidda e Bindi hanno affrontato i rischi per la giustizia durante un incontro a Lucca, sottolineando i problemi legati alle recenti modifiche legislative. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di queste riforme, con particolare attenzione alle possibili ripercussioni sui processi e sui diritti dei cittadini. La partecipazione di un pubblico numeroso ha reso evidente l'interesse locale per le questioni giudiziarie. La discussione prosegue con l’obiettivo di informare i cittadini sui cambiamenti in atto.

Lucca al Centro del Dibattito sulla Riforma della Giustizia: Deidda e Bindi Scendono in Campo per il No. Lucca si prepara ad ospitare un confronto cruciale sul futuro della giustizia italiana. Martedì 24 febbraio, nella Sala Tobino di Palazzo Ducale, Beniamino Deidda e Rosy Bindi, figure di spicco nella campagna per il no al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, si confronteranno sulle implicazioni della riforma, in un evento promosso dal Comitato lucchese Società civile per il No. L'iniziativa mira a favorire un dibattito informato tra i cittadini sulle possibili conseguenze di una modifica costituzionale che sta dividendo il Paese.