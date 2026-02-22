Giugliano partorisce in casa | il 118 assiste alla nascita di una bimba

Una donna di Giugliano ha dato alla luce una bambina in casa, prima dell’arrivo dei soccorritori. La nascita si è verificata improvvisamente, e il personale del 118 ha subito assistito alla nascita della neonata, che stava già respirando. La madre e la piccola sono state portate all’ospedale per controlli. La scena si è svolta nella tranquillità della loro abitazione, con i soccorritori che hanno aiutato durante il parto.

Una nuova vita che inizia il suo cammino tra paura, tensione ed emozione. A Giugliano ieri si è compiuto il miracolo più antico e potente: quello della nascita, avvenuta tra le mura di casa con l'assistenza tempestiva del 118. È quando la postazione Giugliano 02 riceve un'allerta per un probabile parto in casa che partono le procedure per non perdere neppure un secondo. L'ambulanza parte immediatamente, consapevole che in situazioni come questa ogni attimo può fare la differenza. Giunti sul posto, i sanitari si trovano la mamma in bagno, provata ma cosciente. La neonata è già venuta alla luce ed è tra le braccia di una parente, ancora legata al cordone ombelicale.