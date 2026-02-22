Giugliano in campo nel ricordo del piccolo Domenico | Rimarrai nei nostri cuori

Il ricordo del piccolo Domenico si rinnova durante una manifestazione a Giugliano, organizzata per mantenere vivo il suo nome. La morte del bambino ha suscitato grande emozione tra i presenti, che hanno partecipato con affetto e commozione. La cerimonia ha coinvolto anche i più giovani, che hanno portato fiori e accenduto candele in sua memoria. La comunità si stringe attorno alla famiglia, ricordando il sorriso che caratterizzava Domenico. La commemorazione continua a rappresentare un gesto di solidarietà.

Giugliano. La storia e la morte del piccolo Domenico hanno toccato la sensibilità di tutta l’opinione pubblica e anche dei più piccoli. Ieri per il settore base delle scuole calcio non è stata una giornata di campionato come tante altre. Il calcio d’inizio è stato più triste del solito. Non sono mancati gesti di vicinanza e d’amore. C’è chi, come gli allievi di una delle squadra dell’Academy Giugliano Calcio 1928, hanno voluto ricordare il piccolo venuto a mancare nella mattinata di ieri con una frase scritta su una maglia e portata in campo prima del calcio d’inizio: “Piccolo Domenico hai vissuto poco tra noi, ma il tuo sorriso rimarrà per sempre impresso nei nostri cuori”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

