Giovannini | Un bronzo che vale oro non dimenticatevi del pattinaggio

Andrea Giovannini ha conquistato il bronzo nella gara di velocità a Milano Cortina, portando a casa la trentesima medaglia per l’Italia. La sua vittoria deriva da mesi di allenamenti intensi e sacrifici nel centro di allenamento di Collalbo. Giovannini ha dichiarato che questa medaglia rappresenta un risultato importante per il pattinaggio italiano. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti sulla crescita di questo sport.

© Gazzetta.it - Giovannini: "Un bronzo che vale oro, non dimenticatevi del pattinaggio"

