Giovanni Lindo Ferretti | Ho rischiato di morire | mi è stato regalato un tempo nuovo Ora racconto solo cose belle

Giovanni Lindo Ferretti ha condiviso di aver rischiato la vita a causa di una grave malattia, evento che gli ha donato una seconda possibilità. Dopo aver superato il momento difficile, ora si dedica esclusivamente a esprimere emozioni positive attraverso le sue parole e la musica. Nel frattempo, Matteo Massi si prepara a portare in scena lo spettacolo teatrale Percuotendo, un evento che segue la reunion dei Cccp e anticipa quella dei Csi. Entrambi stanno vivendo un momento di rinascita artistica.

e Matteo Massi In tour con lo spettacolo teatrale Percuotendo, in cadenza, subito dopo la reunion dei Cccp e subito prima di quella dei Csi. Di nuovo in libreria con la riedizione di Óra. Ma Giovanni Lindo Ferretti non si era ritirato nel suo Appennino? "Con il Covid avevamo smesso di suonare e pensavo che la mia vita pubblica fosse finita: un po’ per la sopraggiunta vecchiaia e poi avevo anche una specie di Rsa in casa, dovendo stare dietro a mia mamma e a mia zia. Insomma avevo messo il cuore in pace. Pensavo davvero che la mia vita sociale fosse finita". E poi cos’è accaduto? "Mi hanno chiesto di fare un’alba di San Giovanni sui monti, era una cosa privata, un po’ di letture, e lì ho incontrato Simone Beneventi, un signore delle percussioni, che si presentò a casa mia con dodici campane e gli dissi: “Sei arrivato tardi, io non ho intenzione di fare più nulla“". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Giovanni Lindo Ferretti ha raccontato di aver rischiato un infarto, un episodio che lo ha spinto a considerare la vita come un dono.

C’è un momento, nella tarda primavera del 2022, in cui Giovanni Lindo Ferretti crede di aver chiuso i conti con il mondo. Settant’anni alle spalle, i cavalli invecchiati che non possono più essere cavalcati, la casa sull’Appennino tosco-emiliano come rifugio.Un l - facebook.com facebook