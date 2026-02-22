Giovane armato entra a Mar-a-Lago | ucciso dal secret service Trump si trovava alla Casa Bianca

Un giovane ha violato il perimetro di Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump, alle 1.30 di notte, impugnando un'arma. Il suo ingresso ha provocato l’intervento immediato del Secret Service, che ha sparato e ucciso l’intruso. Trump si trovava alla Casa Bianca al momento dell’accaduto. La polizia ha confermato che il motivo dell’irruzione sembra essere legato a un tentativo di entrare nella proprietà. Le indagini sono in corso.

© Ilfattoquotidiano.it - Giovane armato entra a Mar-a-Lago: ucciso dal secret service. Trump si trovava alla Casa Bianca

Ha violato il perimetro di Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump in Florida, intorno alle 1.30 di notte impugnando un’arma. Un 20enne, sulla cui identità non si sa ancora niente, è stato ucciso dal secret service di guardia all’abitazione del presidente americano che, comunque, in quelle ore si trovava alla Casa Bianca. A darne notizia è la Fox, senza che vengano diffusi, nel momento in cui si scrive, ulteriori particolari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Un uomo armato entra nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret ServiceUn uomo armato ha forzato l’ingresso a Mar-a-Lago e ha rischiato di farsi male. Uomo armato entra a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret ServiceUn uomo armato ha forzato l’ingresso a Mar-a-Lago, provocando l’intervento immediato degli agenti del Secret Service. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Entra armato di coltello in farmacia, minaccia la titolare e scappa con l’incasso; Aggredisce i vicini di casa con l’accetta. Terrore per una famiglia in via Pellini; Propaganda Live a Capracotta, Carmine del Grosso visita e racconta il bar Monaco (il video). La Stampa. . Il Secret Service ha sparato e ucciso un giovane uomo armato che era entrato "senza autorizzazione" nel perimetro di sicurezza della villa di Mar-a-Lago. In quel momento Donald Trump si trovava alla Casa Bianca, dove è rimasto per tutto il week - facebook.com facebook Guardate questo grafico pubblicato dalla Casa Bianca. Riguarda l’aumento di produzione dell’acciaio negli Stati Uniti tra il 2024 e il 2025. Un boom incredibile, sembrerebbe. Se andate però a vedere le quantità, scoprirete che l’aumento è stato di 0,9 milioni d x.com