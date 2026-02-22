Giovane armato entra a Mar-a-Lago | ucciso dal secret service Trump si trovava alla Casa Bianca

Un giovane ha violato il perimetro di Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump, alle 1.30 di notte, impugnando un'arma. Il suo ingresso ha provocato l’intervento immediato del Secret Service, che ha sparato e ucciso l’intruso. Trump si trovava alla Casa Bianca al momento dell’accaduto. La polizia ha confermato che il motivo dell’irruzione sembra essere legato a un tentativo di entrare nella proprietà. Le indagini sono in corso.

Ha violato il perimetro di Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump in Florida, intorno alle 1.30 di notte impugnando un’arma. Un 20enne, sulla cui identità non si sa ancora niente, è stato ucciso dal secret service di guardia all’abitazione del presidente americano che, comunque, in quelle ore si trovava alla Casa Bianca. A darne notizia è la Fox, senza che vengano diffusi, nel momento in cui si scrive, ulteriori particolari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

