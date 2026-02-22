Giornale radio del mattino domenica 22 febbraio

Il maltempo ha causato allagamenti e disagi nelle strade di Milano, interrompendo il traffico e danneggiando alcune infrastrutture. Le intense piogge degli ultimi giorni hanno superato i livelli previsti dai modelli meteorologici, portando a situazioni di emergenza in diverse zone della città. Viene monitorata con attenzione la situazione nei quartieri più colpiti, mentre le squadre di soccorso operano per limitare i danni. La situazione resta critica nelle aree più vulnerabili.

© Lapresse.it - Giornale radio del mattino, domenica 22 febbraio

Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Giornale radio del mattino, domenica 1 febbraioQuesta mattina, alle prime ore, il giornale radio di LaPresse ha fatto il punto sulle notizie principali. Giornale radio del mattino, domenica 8 febbraioQuesta mattina, domenica 8 febbraio, il Giornale radio di LaPresse ha ripercorso le principali notizie della giornata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giornale radio del mattino, lunedì 16 febbraio; GIORNALE RADIOPIU 17 FEBBRAIO 2026 DIRETTORE MIRKO MEZZACASA; Giornale radio del mattino, domenica 15 febbraio; A Sanremo celebro una carriera lunga sessant'anni. Nel nome di Ornella. Giornale radio del mattino, sabato 21 febbraioGiornale radio del mattino, sabato 21 febbraio ... msn.com Giornale radio del mattino, domenica 8 febbraioTutta l’informazione di Lapresse nel Giornale radio del mattino di domenica 8 febbraio. Questo ... msn.com Nuova puntata di Tik Tokers in arrivo, Marta Cagnola si prepara ad accogliere Giorgia Malerba, 3 milioni e 200mila follower sui social. Parleremo della sua musica e del suo nuovo brano “5 minuti”. Vi aspettiamo domenica dopo il giornale radio delle 20. Ascolt - facebook.com facebook Collegamento con la trasmissione “Il Timone” su Giornale Radio, oggi dalle 13:40. Interverrò come Segretario della Commissione Esteri della Camera su uno dei temi principali di queste giornate: il Board of Peace. x.com