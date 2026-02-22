Giorgia Meloni fa il tifo per l' Italia alle Olimpiadi Invernali 2026 | Emozioni indimenticabili e orgoglio
Giorgia Meloni manifesta il suo entusiasmo per gli atleti italiani che hanno partecipato alle Olimpiadi Invernali 2026, lodando le loro prestazioni. La premier si congratula con gli sportivi italiani, sottolineando l’impegno dimostrato e i risultati ottenuti. Meloni ha visitato il villaggio olimpico, incontrando alcuni atleti e condividendo con loro l’orgoglio nazionale. La presenza di numerosi supporter italiani ha reso l’atmosfera ancora più vibrante durante le competizioni.
Quelle invernali di Milano Cortina 2026 sono state per l’Italia delle Olimpiadi da record. La squadra azzurra entra nella storia dello sport olimpico come quinta nazione a raggiungere le 30 medaglie in una singola edizione dei Giochi. Un orgoglio che supera le divergenze politiche e mette d’accordo persino Giorgia Meloni ed Elly Schlein, entrambe pronte a congratularsi per i grandi traguardi dei campioni nazionali. Meloni festeggia le Olimpiadi invernali 2026 Le congratulazioni social di Elly Schlein Il medagliere dell’Italia a Milano Cortina Meloni festeggia le Olimpiadi invernali 2026 “Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabili e un orgoglio che accompagnerà l’Italia ancora a lungo” scrive Giorgia Meloni sui social. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Valeria Mazza fa il tifo per il figlio Tiziano Gravier alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Olimpia Milano tifa per l'Italia alle Olimpiadi Invernali 2026
