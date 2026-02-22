Giorgia Meloni fa il tifo per l' Italia alle Olimpiadi Invernali 2026 | Emozioni indimenticabili e orgoglio

Giorgia Meloni manifesta il suo entusiasmo per gli atleti italiani che hanno partecipato alle Olimpiadi Invernali 2026, lodando le loro prestazioni. La premier si congratula con gli sportivi italiani, sottolineando l’impegno dimostrato e i risultati ottenuti. Meloni ha visitato il villaggio olimpico, incontrando alcuni atleti e condividendo con loro l’orgoglio nazionale. La presenza di numerosi supporter italiani ha reso l’atmosfera ancora più vibrante durante le competizioni.