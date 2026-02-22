giochi gran finale senza trump

L’assenza di Trump ha determinato l’assenza del grande spettacolo tra Stati Uniti e Canada nella finale olimpica di hockey su ghiaccio maschile a Santa Giulia. La sua assenza ha modificato il clima della partita, che avrebbe visto comunque una grande affluenza di pubblico. La sfida tra le due nazionali si gioca senza la presenza dell’ex presidente, lasciando il pubblico in attesa di un’altra occasione. La partita si presenta ora come una sfida senza grandi nomi politici in campo.

e Nicola Palma Niente finale olimpica di hockey su ghiaccio maschile tra Stati Uniti e Canada all’arena milanese di Santa Giulia per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, alla fine, ha deciso di rimanere alla Casa Bianca, dove dalle 8 alle 12 americane – l’orario dell’ultimo atto dei Giochi invernali Milano-Cortina, la partita in Italia inizierà alle 14.10 – ha una serie di impegni in agenda. Ma perché la trasferta in Italia è saltata, o meglio, non si è concretizzata? Ufficialmente non c’è una spiegazione messa nero su bianco, ma è lecito azzardare che tra il caso dei dazi bocciati da una sentenza della Corte Suprema alla delicata situazione internazionale sul fronte dell’Iran il leader a stelle e strisce abbia deciso che il viaggio nel Belpaese non era una priorità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Verona in festa: Trump atteso per il gran finale olimpico eVerona si anima con l’arrivo di Trump, che parteciperà alla cerimonia di chiusura dei Giochi.

