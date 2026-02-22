Vittozzi e Ghiotto si sono presentati come portabandiera a Verona durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, che si è tenuta nel teatro romano. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti come Pannofino e Manuel Agnelli, che hanno aperto l’evento con spettacoli dal vivo. La scelta di Verona come sede ha rafforzato l’atmosfera di celebrazione e di fine di questa edizione storica. La cerimonia si è conclusa con l’ultimo applauso del pubblico.

Fanno il loro ingresso i medagliati. L'Italia ne ha vinte 30, record assoluto Entra nell'Arena la Bandiera della Repubblica Italiana e viene eseguito l'Inno Nazionale. Sulle note de La traviata, inizia al centro dell’Arena una coreografia festosa e coinvolgente sulle note di Libiamo ne’ lieti calici. Rigoletto è il protagonista dell’omonima opera di Giuseppe Verdi, tratta da un celebre dramma di Victor Hugo, che debuttò nel 1851 alla Fenice di Venezia. È un buffone di corte, un personaggio fosco e imprevedibile, che incarna lo spirito della Commedia dell’Arte. Nell’immaginario della Cerimonia abita nelle viscere dell’Arena, tra scenografie, costumi e memorie di centinaia di spettacoli insieme alle altre figure iconiche dell’Opera Lirica (Figaro, Aida, Madama Butterfly). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Fine delle Olimpiadi, a Verona la cerimonia di chiusura: sarà uno show. Italia con Vittozzi e Ghiotto portabandiera | La direttaVittoria e Ghiotto portano i vessilli italiani alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, che si tiene a Verona.

Olimpiadi 2026, la diretta della cerimonia di chiusura: Vittozzi e Ghiotto i portabandieraVittozzi e Ghiotto salgono sul palco come portabandiera durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Argomenti discussi: All’Arena di Verona cerimonia di chiusura di Milano Cortina: la fine dei Giochi senza Donald Trump; Royals e Vip per la chiusura dei Giochi a Verona con la staffetta a French Alps 2030. A giorni in vendita i primi biglietti per Los Angeles 2028; Un'esplosione di energia all'Arena di Verona: i Major Lazer alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026; Verona si prepara al gran finale dei Giochi celebrando la cultura.

